नई दिल्ली: फिल्मों की दुनिया के 'विलन' और असल ज़िंदगी के 'हीरो' सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना काल के दौरान खूब चर्चा में रहे हैं. लॉकडाउन के मुश्किल वक़्त में मदद का हाथ बढ़ाने वाले इस अभिनेता की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है. आम आदमी से लेकर हर फील्ड के मशहूर सेलेब्स सोनू के जज्बे की दाद दे रहे हैं. कहीं लोग अपने बच्चे का नाम सोनू सूद रख रहे हैं तो कहीं लोग अपने घर-दुकान का नाम अभिनेता के नाम पर रख रहे हैं मगर अब तो लोगों ने सोनू सूद को भगवान (Sonu Sood Temple) का भी दर्जा दे दिया है.

Telangana: Locals of Dubba Tanda village in Siddipet have constructed a temple to recognize Actor Sonu Sood's philanthropic work.

A local says, "He helped so many people during the pandemic. It's a matter of great delight for us that we've constructed his temple." (20.12.2020) pic.twitter.com/XZoj6x55pq

— ANI (@ANI) December 20, 2020