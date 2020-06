नई दिल्ली: कोरोनावायरस के इस मुश्किल वक़्त में हर कोई एक दूसरे की मदद करने के भाव से आगे आ रहा है मगर सोनू सूद (Sonu Sood) ने अपने प्रयासों से सबका दिल जीत लिया है. प्रवासी मज़दूर और छात्रों को अपने घर लौटाकर सोनू ने लॉकडाउन में एक नेक काम को अंजाम दिया है. बॉलीवुड से लेकर राजनितिक गलियारों में सोनू सूद के चर्चे हैं. हाल ही में एक्टर ने इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है मगर इस समय सोशल मीडिया पर सोनू सूद के इन कामों पर उनकी नियत पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं. Also Read - महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले सोनू सूद, फिर बोले- कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक...

जी हां, दरअसल सोनू ने शुरुआत से ही ट्विटर पर खुद को एक्टिव रखा था और वहीं से वो लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो रहे थे. ट्विटर पर सोनू के जवाब ने भी खूब तारीफें बंटोरी हैं मगर अब उन्हीं प्रवासियों के मदद की गुहार वाली ट्वीटस अचानक से डिलीट हो रही है. इस सिलसिले में कई लोगों ने सोनू के नियत पर शक करते हुए कहा कि कहीं ये सब फेक तो नहीं हैं.

So all these people who Sonu Sood tweeted to were fake? (Accounts deleted) pic.twitter.com/Umsbienwgc

— Ravi Ratan (@scribe_it) June 7, 2020