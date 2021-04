नई दिल्ली: पूरा देश इस वक़्त कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है. हर गुज़रते दिन के साथ कोरोना वायरस का विक्राल और विराट रूप सामने आ रहा है. लाखों लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं और हज़ारों लोग इस बीमारी से मर भी रहे हैं. इस मुश्किल वक़्त में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात एक करके लोगों की जान बचाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं. फ़िल्मी दुनिया से भी कई एक्टर्स ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं मगर लोगों के ‘मसीहा’ सोनू सूद (Sonu Sood) इस घड़ी लोगों के साथ खड़े हैं. Also Read - COVID19 in Delhi on April 28: दिल्‍ली में कोरोना के 25,986 नए मामले, 368 लोगों की जान गई

सोनू सूद के लिए कोरोना की दूसरी लहर एक बड़ी ज़िम्मेदारी बन गई है. लाखों लोग उनसे लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं. सोनू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके हाथ में उनका फोन नज़र आ रहा है. फोन के स्क्रीन पर जिस रफ़्तार से मदद के लिए मैसेज आ रहे हैं उसे देखकर दिल टूट जाएगा. Also Read - COVID-19: 30 मई तक बंद हुई जामिया यूनिवर्सिटी, सभी स्कूल भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला

सैकड़ों लोग सोनू से मदद की मांग कर रहे हैं. इस वीडियो में धड़ाधड़ एक के बाद एक मैसेज आते दिख रहे हैं और ये इतनी तेजी से आ रहे हैं कि इन्हें पढ़ पाना भी मुश्किल हो रहा है.

बता दें कि सोनू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों से अपील की है कि वो भी इस महामारी में मदद के हाथ बढ़ाये. उन्होंने लिखा- ‘कोशिश कर रहा हूं हर एक के पास पहुंचने का मगर आपको भी आगे आना पड़ेगा. हमें और मदद के हाथ चाहिए.’