Sonu Sood Is Selling Egg And Bread Share Video On Social Media: कोरोना महामारी में अपना काम से हर किसी का दिल जीतने वाले और हर किसी को घर-घर तक मदद पहुंचाने वाले बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) एक सुपरहीरो की तरह उभर कर आए हैं. ऐसे में हाल ही में एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अंडा और ब्रेड बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है.

सोनू (Sonu Sood) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो साइकिल पर अंडा और ब्रेड बेचते नजर आ रहे हैं. सोनू (Sonu Sood) ने वीडियो में बताया कि वो अब अपनी नई सुपरमार्केट खोल चुके हैं. इस सुपरमार्केट का नाम 'सोनू सूद की सुपरमार्केट' है.



इस वीडियो में सोनू (Sonu Sood) कहते हैं, ‘कौन कहता है मॉल बंद हो गए हैं. सबसे ज्यादा जरूरी और महंगी सुपरमार्केट यहां हमारे पास रेडी है, ये देखिये सब कुछ है मेरे पास अंडा है जो इस समय 6 रुपये का है. उसके बाद ब्रेड है बड़ी ब्रेड 40 रुपये की है. और छोटी ब्रेड 22 रुपये की है’.

View this post on Instagram A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)



अपने इस वीडियो में सोनू (Sonu Sood) आगे कहते हैं, ‘जिसको भी चाहिए वो जल्दी से ऑर्डर कीजिए, मेरी डिलीवरी का समय हो चुका है. और हां, होम डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा’. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा ‘फ्री होम डिलीवरी 10 अंडो पर 1 ब्रेड फ्री’