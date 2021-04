Sonu Sood tests positive for Covid-19 Actor Revelas On Social Media With This Positive Post: जब पिछले साल कोरोना ने देश में दस्तक दी थी उसी दौरान एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) गरीबों के लिए भगवान बनकर सामने आए थे. सोनू सूद (Sonu Sood) ने कई सारे गरीबों के उनके घर तक सही सलामत पहुंचाया था, साथ ही लोगों को खाने का इंतजाम भी किया था. इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान कई सारे लोगों के लिए रोजगार तक का इंतजाम कर दिया था. ऐसे में इस साजल फिर जब एक बार कोरोना महामारी के तौर पर फैल रहा है तो ऐसे में सोनू सूद (Sonu Sood) सबकी मदद कर रहे हैं लेकिन इश दौरान एक्टर खुद इसकी चपेट में आ गए हैं. Also Read - CBSE Board Exams Updates: केजरीवाल ने केंद्र से बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की, कहा- ऐसे हालात में एग्जाम के बदले...

जी हां सोनू सूद (Sonu Sood) को कोरोना हो गया है, अभिनेता ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी है. सोनू सूद (Sonu Sood) ने बताया है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन उनका मूड सुपर पॉजिटिव है. ऐसे में साफ है कि सोनू सूद (Sonu Sood) इसे लेकर काफी साकारात्मक हैं.



सोनू सूद (Sonu Sood) ने पोस्ट करते हुए लिखा ‘नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोविड 19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है. इसलिए मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है. चिंता की कोई बात नहीं, उल्टा अब मेरे पास पहले से ज्यादा समय रहेगा आपकी मुश्किलों को ठीक करने का. याद रहे, कोई भी तकलीफ .. मैं हमेशा आपके साथ हूं’.