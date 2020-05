मुंबई: सोनू सूद (Sonu Sood) द्वारा प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने की मदद करने वाली मीम्स शनिवार को ट्रेंडिंग रही. अभिनेता भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने घरों तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. हम अक्सर ट्विटर पर सोनू सूद को मदद के लिए उनसे संपर्क करने वालों को जवाब देते देखते हैं, जैसे ‘अपने बैग पैक कर लो’ या फिर ‘अपनी मां को गले लगाने के लिए तैयार रहो’. यही सब उन पर बनने वाले मीम्स के विषय हैं. Also Read - देश भर में प्रवासी मजदूरों कि इस हालत के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिम्मेदार हैं : मायावती

एक मीम में भारत के गृह मंत्री अमित शाह और सोनू सूद की तस्वीर है. उस पर लिखा है, “1 गृह मंत्री, 2 गृह मंत्री लाईट. हैशटैगसोनूसूद.” एक अन्य मीम में सभी एवेंजर्स को एक फ्रेम में दिखाया गया था, जिसका कैप्शन था, ‘रील लाइफ हीरोज’ और सोनू सूद की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था ‘रियल लाइफ हीरो.’

एक मजेदार मीम में सोनू सूद को ‘हेरा फेरी’ में परेश रावल यानी ‘बाबू भैया’ के रूप में दिखाया गया है, जो मुंबई में फंसे हुए प्रवासी कामगारों को देखकर राजू (अक्षय कुमार) से कहता है, ‘ऐ राजू बस निकाल रे.’ अभिनेता का नाम और कीवर्ड ‘रियल हीरो’ भी दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे.

@SonuSood you are really #superman. You help every migrants who want go back their home,provide food. This is a tribute to you sir. Thank you so much. Real life superman ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/AxyzC7AsR6

— Sanjeeb Kumar (@Sanjeeb33939944) May 24, 2020