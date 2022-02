Shaktimaan Movie: टेलिविजन पर 90 के दशक में हिट रहा सुपरहीरो शो ‘शक्तिमान’ (Shaktimaan) पर फिल्म बनने जा रही है. बताया जा रहा है कि यह फिल्म 3 हिस्सों में बनेगी जिसका निर्देशक टॉप डायरेक्टर्स में से एक करने जा रहे हैं, हालांकि इस फिल्म को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा थी. ऐसे में अब भारत में सुपरहीरो फिल्म्स को लेकर बढ़ते क्रेज के बीच बड़े पर्दे देसी सुपरहीरो ‘शक्तिमान’ की वापसी होने जा रही है और इसकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है. जी हां, सोनी पिक्चर्स ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है और शक्तिमान की फिल्म को बड़े पर्दे पर ला रहा और इसे देखकर आपको अपना बचपन जरुर याद आ जाएगा.Also Read - #DeshKaZee: Invesco विवाद पर बोले ZEEL के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा- Zee टीवी Invesco का नहीं, ढाई लाख निवेशकों का है

लोकप्रिय टीवी शो Shaktimaan 1997 से लेकर 2000 तक डीडी नेशनल (DD National) पर चला था. इसमें अभिनेता मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) ने सुपरहीरो शक्तिमान और एक अखबार में फोटोग्राफर पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्रीजी का किरदार निभाया था. सोनी पिक्चर्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक मिनट का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया, जिसमें गंगाधर का चश्मा, कैमरा और अंत में शक्तिमान का कॉस्ट्यूम जारी किया. हालांकि सोनी पिक्चर्स ने निर्देशक और कलाकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. Also Read - #DeshKaZee: डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा, INVESCO गलत तरीके से ZEE पर कब्जा करना चाहता है

After the super success of our many superhero films in India and all over the globe, it’s time for our desi Superhero!@ThoughtsBrewing @SinghhPrashant @MadhuryaVinay @actMukeshKhanna @vivekkrishnani @ladasingh @sonypicsfilmsin @sonypicsindia pic.twitter.com/sQzS2Z6Oju

— Sony Pictures India (@SonyPicsIndia) February 10, 2022