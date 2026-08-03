Jiah Khan केस पर पहली बार बोले सूरज पंचोली, 'मैं 20 साल का था...पूरी जवानी कोर्ट-कचहरी में निकल गई'

Sooraj Pancholi On Jiah Khan Case: जिया खान सुसाइड केस में बरी होने के बावजूद, सूरज पंचोली ने उनपर उठ रहे सवालों पर चुप्पी तोड़ी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/sooraj-pancholi-reacts-on-how-people-still-look-down-him-due-to-jiah-khan-share-an-emotional-post-8491522/ Copy

Sooraj Pancholi On Jiah Khan Case: जिया खान सुसाइड केस की सुनवाई के दौरान सूरज पंचोली अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुज़रे. हालांकि, स्पेशल CBI कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह मानते हुए बरी कर दिया. कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद, सोशल मीडिया पर कई लोग अब भी उनकी बेगुनाही पर सवाल उठाते हैं. हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, ‘हीरो’ फ़िल्म के एक्टर ने ऐसे ट्रोलर्स को जवाब दिया और उन लोगों की आलोचना की जो फ़ैसले के बाद भी उन पर शक करते हैं और बताया है कि इस दौरान उन्हें क्या कुछ सहना पड़ा और क्यों उन्होंने इन सारे मुद्दों पर चुप्पी साध कर रखी थी.

कानूनी कार्यवाही में कोई भी ‘सवाल अनसुलझा’ नहीं रह गया

सूरज ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ‘सभी मीडिया पेजों से मेरा कहना है! कृपया बताएं कि आपके हिसाब से क्या बात ‘बिना जवाब के’ रह गई है और यह पक्का करें कि आपके तथ्य सही हों. मैंने 14 साल तक कोर्ट केस का सामना किया. केस का फैसला तथ्यों, सबूतों और कानून के आधार पर हुआ. मुझे बरी कर दिया गया और कानूनी कार्यवाही से जुड़ा कोई भी सवाल ‘बिना जवाब के’ नहीं बचा है. कोर्ट के सभी रिकॉर्ड और ट्रायल की कार्यवाही सबके लिए उपलब्ध है, ताकि कोई भी अपनी राय बनाने से पहले सच को ठीक से समझ सके.’

14 साल अपनी बेगुनाही साबित करने की लड़ाई में बिताए

सूरज ने आगे कहा ‘जब यह दुखद घटना हुई, तब मैं सिर्फ़ 20 साल का था. मैं उसे मुश्किल से चार महीने से जानता था और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह अंदर ही अंदर किस दौर से गुज़र रही होगी. उस उम्र में, मैं इतना समझदार नहीं था कि यह समझ पाता कि कोई व्यक्ति कितना कुछ अपने मन में दबाए हो सकता है. इसके बाद जो हुआ, उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी. मैंने अगले 14 साल अपनी बेगुनाही साबित करने की लड़ाई में बिताए. ये वे साल थे जब मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए थी. इसके बजाय, मैं एक ऐसे मुक़दमे के बोझ तले जीता रहा जिसने मेरी जवानी के 20 और 30 के दशक का एक बड़ा हिस्सा निगल लिया. हर दिन मेरे मन और दिल पर क्या गुज़रती थी, यह सिर्फ़ मैं ही जानता हूं. अदालत ही वह एकमात्र जगह थी जहां मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था. मैंने न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखा और 14 साल बाद मुझे बरी कर दिया गया.’

किसी को भी यह हक़ नहीं मिल जाता कि वे जो चाहें, वह लिख दें

सूरज ने अपने पोस्ट में आगे लिखा ‘अपनी बेगुनाही पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा ‘अगर इसके बाद भी लोग मुझे गलत ठहराते हैं और मुझे दोषी मानते हैं, तो सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूं. सिर्फ़ इसलिए कि मैंने इतने सालों तक चुप रहने का फ़ैसला किया, किसी को भी यह हक़ नहीं मिल जाता कि वे जो चाहें, वह लिख दें’.

View this post on Instagram A post shared by Sooraj P (@soorajpancholi)

मैंने उसकी निजता का सम्मान किया

जिया खान के बारे में बात करते हुए और यह बताते हुए कि उन्होंने इतने सालों तक चुप्पी क्यों साधे रखी तो उन्होंने कहा कि ‘सम्मान के कारण, मैंने कभी भी उन निजी तकलीफों या ज़िंदगी की मुश्किलों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की जो उन्होंने मेरे साथ साझा की थीं. मैंने तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी निजता (प्राइवेसी) की रक्षा करने का फैसला किया. मैं बदले में बस उसी निष्पक्षता और सम्मान की उम्मीद करता हूं. आप में से कई लोगों के लिए, यह शायद सिर्फ़ एक और कहानी या हेडलाइन हो सकती है. मेरे लिए, यह मेरी पूरी ज़िंदगी रही है. हर लापरवाह हेडलाइन, हर गुमराह करने वाला वीडियो और हर झूठी कहानी उस अध्याय को फिर से खोल देती है जिससे उबरने में मैंने सालों बिताए हैं. मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इसे ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, संवेदनशीलता और पेशेवर रवैये के साथ देखें. अगर आप मेरी कहानी बताने जा रहे हैं, तो कृपया पूरी कहानी बताएं.