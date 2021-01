Suriya Starrer Film Soorarai Pottru in Oscar: भारतीय सिनेमा के लिए यह साल थोड़ा खास साबित हो रहा है. एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) स्टारर शार्ट फिल्म ‘शेमलेस’ (Shameless) के बाद अब तमिल सुपरस्टार सूर्या (Suirya) की हालिया रिलीज फिल्म सोरारई पोटरु (Soorarai Pottru in Oscar) ऑस्कर की रेस में शामिल हो गई है. इस खबर के बाहर आते ही सिनेमा लवर्स बेहद खुश नज़र आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट जगत के मशहूर नाम राजशेखर पांडियन (Rajsekhar Pandian) ने सोशल मीडिया के ज़रिए इस खबर को साझा किया. इसी के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस खुशखबरी को साझा किया है. Also Read - Bigg Boss 14: Eijaz Khan की Pavitra Punia से चल रही है शादी की बात? प्यार से ये कहकर बुलाती हैं

इंडियन सिनेमा के लिए यकीनन ये एक खास पल है जहां किसी रीजनल फिल्म को ऑस्कर में जगह मिली है. सोरारई पोटरु को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ ऑरिजनल स्कोर और अन्य श्रेणियों में जनरल श्रेणी के तहत ऑस्कर में शामिल किया गया है.

बता दें कि एयरफोर्स ऑफिसर की कहानी पर बनी इस फिल्म में सूर्या के अभिनय की खूब तारीफ हुई थी. इस फिल्म को कोरोना काल में ही अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. फिल्म को लोगों का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स भी मिला था.