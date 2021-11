Sooryavanshi First Day Box Office Collection: सूर्यवंशी (Sooryavanshi) जो कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म रही है, उसे आखिरकार बीते शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया. रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ कमाई की है. पहले दिन के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक सूर्यवंशी (Sooryavanshi) ने 20 करोड़ तक के उपर की कमाई की है. रोहित शेट्टी की फिल्म को आखिरकार थियेटरों में रिलीज होने का जबरदस्त फायदा मिलता हुआ दिख रहा है. दर्शकों को यह मूवी बहुत पसंद आई है.Also Read - ‘जलसा’ में इस बार दिवाली रही खास, एक साथ नजर आया पूरा बच्चन परिवार...बिग बी ने दी शुभकामनाएं

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म सूर्यवंशी (Sooryavanshi) ने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. सुबह के शोज में दर्शक थोड़े कम दिखे, लेकिन दोपहर के शोज की रिपोर्ट काफी जबरदस्त है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 26 करोड़ का कलेक्शन किया है. बता दें कि सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) भारत में 4 हजार से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई जबकि विदेश में इसे 1300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया. Also Read - Bhumi Pednekar ने लहंगा चोली पहनकर दिखाया अपना बोल्ड लुक, दिखाया अपनी पीठ का तिल- Photo

बता दें, अभी भी कई राज्यों में 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमाघर नहीं खुले हैं. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कटरीना कैफ, गुलशन ग्रोवर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और जावेद जाफेरी हैं. फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन कैमियो रोल में हैं। ‘सूर्यवंशी’ को रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. Also Read - KL Rahul ने अथिया शेट्टी के जन्मदिन पर किया प्यार का इजहार, रिश्ते पर लगाई मुहर- देखें रोमांटिक तस्वीरें

I’ve done a lot of action in my career…hanging from helicopters, jumping across buildings, crazy bike chases. #Sooryavanshi is special to me in more ways than one, it is my ode to that old school action but on a grander scale,releasing in cinemas tomorrow 🍿#1DayToSooryavanshi pic.twitter.com/ZJKWHrCSNP

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 4, 2021