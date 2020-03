रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्‍म ‘सूर्यवंशी’ की रिलीज डेट अस्थायी रूप से टाल दी गई है. ट्रेलर को दर्शकों से अच्छा रिस्‍पॉन्‍स मिला था. लेकिन कटरीना वाले मामले के लेकर फिल्म सोशल मीडिया में ज्यादा सुर्खियों में आ गई. खबर की मानें तो जिसके बाद रोहित शेट्टी ने कटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है. दरअसल फिल्म के प्रमोशन के दौरान बातचीत में रोहित शेट्टी से पूछा गया मॉनीटर को देखते हुए आप किस स्टार पर फोकस कर रहे थे? इस पर बात करते हुए रोहित ने कहा सभी तीनों स्टार्स पर, आपको वो टेक तीन बार देखना पड़ेगा. ब्लास्ट वाले सीन में कटरीना भी है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कटरीना इस सीन में पलकें झपका रही हैं. चौथे टेक के बाद वे मेरे पास आती हैं और कहती हैं, क्या हम एक और टेक ले सकते हैं?

can’t you respect women

use your brain before talking SHAME ON YOU ROHIT SHETTY pic.twitter.com/JMFivVqSqW — Babita Kumari ❤ (@yuliana_bangko) March 8, 2020

What we katholics actually saw when this scene came SHAME ON YOU ROHIT SHETTY pic.twitter.com/MdnlUTP0YA — Puja (@PujaPatra16) March 8, 2020