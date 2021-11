Sooryavanshi Latest Box Office Collection: निर्देशक रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की फिल्म ‘सूर्यवंशी’ ने दिवाली के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अच्छी कमाई की है. अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ-स्टारर फिल्म ने भारत के कारोबार में केवल 5 दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.Also Read - Sonam Kapoor हुईं थी Oops Moment का शिकार, Photo वायरल हुई तो बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता है...

वरिष्ठ फिल्म समीक्षक और व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म के 5 दिनों के संग्रह का विस्तृत विवरण दिया. उन्होंने लिखा, 'सूर्यवंशी नॉट आउट. वीकेंड के दिनों में भी पर्याप्त संख्या में लोगों को आकर्षित कर रही है, खास तौर से महाराष्ट्र और गुजरात में.'

#Sooryavanshi packs a STRONG NUMBER on Day 6… Good word of mouth + lack of major #Hindi film this Fri gives it a chance to score in Week 2… Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr, Sun 26.94 cr, Mon 14.51 cr, Tue 11.22 cr, Wed 9.55 cr. Total: ₹ 112.36 cr. #India biz. pic.twitter.com/F5U16NUbq2

