Sophie Choudry Flaunts Her boby curve In A Blue Bikini On The Beach in Maldives- सोफिया चौधरी इस वक्त मालदीव में हैं और वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं. हाल ही में सोफिया ने बिकिनी में कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें सोफिया नीले रंग की बिकनी में sensuous पोज़ देती हुई नज़र आ रही है.

स्मोकी मेकअप किए रेत पर लेटकर धूप का आनंद उठाती हुईं सोफिया काफी खूबसूरत लग रही हैं. चेहरे पर उनका सुकून देखने वाला है.

