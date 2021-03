Sophie Choudry Flaunts Her boby curve In Red Bikini On The Beach – सोफिया चौधरी को सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करने से कोई परहेज नहीं है. हाल ही में सोफिया ने लाल बिकिनी (Red Bikini) में कई तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो गजब की खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - Ripped Jeans: कविता कौश‍िक ने नहाते हुए मर्दों की फोटो शेयर कर कहा- प्लीज़ हमें भी ऐसे....

उनके इस ग्लैमरस अंदाज को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. Jhalak Dikhhla Jaa 7 हिस्सा लेनी वाली और Bigg Boss 8 में मेहमान के तौर पर दिखने वाली इस मॉडल एक्ट्रेस के फिगर की भी खूब बातें होती हैं. Also Read - Anupamaa के सेट पर Mithun Chakraborty की बहू Madalasa और Sudhanshu की मस्ती, देखें तस्वीरें

Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 22nd March 2021 Written Update: गायु की गाड़ी से होगा सीरत का एक्सीडेंट! दर्दनाक हादसे से क्या उबर पाएगा कार्तिक

सोफी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालें तो उनकी बिकिनी में कई फोटोज हैं.

इन्हें देखकर लगता है कि सोफी को बिकिनी और बीचेस काफी पसंद हैं.

सोफी के बिकीनी फोटोज को देख फैन्स भी खुद को रोक नहीं पाते हैं.