Sorry Bumrah! स्टेज पर जोश-जोश में बोल गए गलत बात, फिर रात में खुद फोन कर बोले Ram Charan- माफ करना

Ram Charan Jasprit Bumrah: साउथ सुपरस्टार राम चरण ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी है. जानते हैं क्या है मामला?

Published date india.com Updated: May 24, 2026 10:35 AM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Ram Charan Jasprit Bumrah: क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह इन दिनों एक दिलचस्प वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. दरअसल, साउथ के सुपरस्टार राम चरण ने जोश में आकर ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद उन्हें खुद ग्लानि अनुभव हुई. हालांकि जब उन्हें इस बात का अहसास हुआ तब उन्होंने आधी रात को बुमराह को कॉल करके माफी मांगी. आइए जानते हैं क्या है मामला.

पेड्डी के प्रमोशन में बिजी हैं रामचरण, वहीं हुई गलती

रामचरण इन दिनों अपनी फिल्म पेड्डी के प्रमोशन में लगे हुए हैं. इसी कड़ी में वो फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के लिए भोपाल पहुंचे. जहां एक इवेंट में उनसे रैपिड फायर राउंड खेला गया. जिसमें उनसे भारतीय क्रिकेटर्स के लिए एक-एक वाक्य बोलना था. जब उनसे विराट कोहली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्रिकेटर को आग बताया, ऐसे ही सचिन तेंदुलकर के बारे में उन्होंने कहा- उनका करियर लंबा था. वहीं जब बुमराह की बात आई तो उन्होंने कहा- मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं. आप फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं. लव यू.

मांगी माफी

उनका ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. ट्रोल होने के बाद रामचरण को भी अपनी गलती का अहसास हुआ, उन्होंने आधी रात को बुमराह को फोन करके माफी मांगी. अभिनेता लिखा- मैं कई बार नाम भूल जाता हूं. ये बस एक ह्यूमन एरर है. मैं जोश में आकर गलत बोल गया. मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और आपका बहुत बड़ा फैन हूं. पूरे देश को आप पर गर्व है.

रामचरण की पेड्डी

राम चरण की मोस्ट अवेटिड फिल्म ‘पेड्डी’ 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे बुच्ची बाबू ने डायरेक्ट किया है. इस मूवी में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं. ये गांव बेस्ड स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा है.

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म में राम चरण और जाह्नवी के अलावा फिल्म में शिव राजकुमार, जगपति बाबू और बोमन ईरानी जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं. इसमें मिर्जापुर फेम ‘मुन्ना भैया’ दिव्येंदु भी साउथ डेब्यू कर रहे हैं.

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इसे तेलुगु की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है. इसके लिए रामचरण ने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जमकर पसीना बहाया है. एक इंटरव्यू में रामचरण ने कहा- बुची बाबू सना ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है. पहले मुझसे क्रिकेटर जैसी बॉडी बनाने को कहा फिर रेसलर जैसी बॉडी बनवाई. फिर उन्हें कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी के लिए भारी शरीर चाहिए था. बस मैं यही करता रहा.

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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