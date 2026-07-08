'करियर का यादगार पल फिर जी लिया...', बायोपिक की पहली झलक देख इमोशनल हुए सौरव गांगुली, जानें क्या बोले?

सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा' का पहला पोस्टर जारी हो गया है. गांगुली ने राजकुमार राव के लुक की तारीफ की, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी कास्टिंग को लेकर अलग-अलग राय दी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 8, 2026, 9:14 PM IST
'करियर का यादगार पल फिर जी लिया...', बायोपिक की पहली झलक देख इमोशनल हुए सौरव गांगुली, जानें क्या बोले?
बायोपिक का पहला पोस्टर देख गदगद हुए सौरव गांगुली.
  • सौरव गांगुली ने ‘दादा’ के पहले पोस्टर की खुलकर तारीफ की.
  • फिल्म में राजकुमार राव सौरव गांगुली का किरदार निभा रहे हैं.
  • सोशल मीडिया पर उनकी कास्टिंग को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं.
  • ‘दादा-  द सौरव गांगुली स्टोरी’ 14 मई 2027 को रिलीज होगी.

Sourav Ganguly on Rajkummar Rao First Look: भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक ‘दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी’ का पहला पोस्टर रिलीज होते ही चर्चा का विषय बन गया है. अभिनेता राजकुमार राव फिल्म में सौरव गांगुली की भूमिका निभा रहे हैं. पोस्टर रिलीज के साथ ही जहां गांगुली ने अभिनेता की तारीफ की, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी कास्टिंग को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

फिल्म का पहला पोस्टर गांगुली के जन्मदिन के मौके पर जारी किया गया. पोस्टर में राजकुमार राव को साल 2002 के नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट लहराते हुए दिखाया गया है. भारतीय क्रिकेट इतिहास का ये पल आज भी सबसे यादगार लम्हों में गिना जाता है और इसी दृश्य को पोस्टर में दोबारा जीवंत करने की कोशिश की गई है.

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सौरव गांगुली ने क्या कहा?

पोस्टर लॉन्च के बाद सौरव गांगुली ने एक वीडियो संदेश जारी कर सभी प्रशंसकों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि हर साल मिलने वाला प्यार उन्हें भावुक कर देता है. साथ ही उन्होंने फिल्म के पहले लुक की तारीफ करते हुए कहा कि राजकुमार राव ने उस ऐतिहासिक पल को बेहद शानदार तरीके से दोबारा जीवंत किया है. गांगुली ने कहा कि पोस्टर देखकर उन्हें 2002 के नैटवेस्ट फाइनल की यादें ताजा हो गईं.

गांगुली ने सोशल मीडिया पर भी फिल्म का पोस्टर साझा किया और मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब वो राजकुमार राव को उनका मशहूर कवर ड्राइव खेलते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं. उनके इस पोस्ट पर हजारों क्रिकेट प्रेमियों और फिल्म प्रशंसकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.

सोशल मीडिया पर बहस तेज

हालांकि, पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई. कई लोगों ने राजकुमार राव की अभिनय क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो इस किरदार के साथ पूरा न्याय करेंगे. कुछ प्रशंसकों का मानना है कि अगर अभिनेता ने गांगुली के हावभाव और मैदान पर उनके आत्मविश्वास को सही ढंग से पेश किया, तो ये फिल्म बड़ी सफलता हासिल कर सकती है.

लुक्स को लेकर क्या बोले लोग?

वही, दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि पोस्टर में राजकुमार राव का लुक सौरव गांगुली से पूरी तरह मेल नहीं खाता. कुछ लोगों ने कास्टिंग को लेकर सवाल उठाए और कहा कि किसी ऐसे अभिनेता को चुना जाना चाहिए था जिसकी शारीरिक बनावट गांगुली से ज्यादा मिलती-जुलती हो. हालांकि, कई लोगों ने ये भी कहा कि किसी बायोपिक की सफलता केवल चेहरे की समानता पर नहीं बल्कि अभिनय की गुणवत्ता पर निर्भर करती है.

फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने कर रहे हैं, जबकि इसके निर्माता लव रंजन और अंकुर गर्ग हैं. निर्माताओं ने घोषणा की है कि ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. क्रिकेट और सिनेमा के प्रशंसकों को अब इस बात का इंतजार रहेगा कि राजकुमार राव पर्दे पर ‘दादा’ की यात्रा को किस अंदाज में पेश करते हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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