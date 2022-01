नई दिल्ली: निर्देशक रमेश वर्मा पेनमेत्सा ने दावा करते हुए कहा कि उनकी तेलुगू एक्शन एंटरटेनर ‘खिलाड़ी’ (Khiladi) जिसमें अभिनेता रवि तेजा (Ravi Teja), डिंपल हयाती और मीनाक्षी चौधरी मुख्य भूमिका में हैं) के राइट्स हॉट केक की तरह बिक चुके हैं, फिल्म 11 फरवरी को रिलीज होगी. रमेश ने ट्विटर पर कहा, “‘खिलाड़ी’ के अधिकार एक हॉट केक की तरह बिक गए हैं. फिल्म ने जो सकारात्मकता पैदा की है, उससे खुश हूं. ‘खिलाड़ी’ 11 फरवरी, 2022 को दर्शकों तक पहुंचेगी.” फिल्म ने बड़ी उम्मीदों को जन्म दिया है, जो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के एक शानदार स्वागत से स्पष्ट है. सागर और ममता शर्मा द्वारा गाया गया गाना ‘फुल किक’ शीर्षक से गणतंत्र दिवस पर जारी किया गया था. वीडियो को केवल तीन दिनों में लाखों बार देखा जा चुका है.Also Read - Raveena Tandon और Shilpa Shetty को एक ही एक्टर से हुआ था बेतहाशा प्यार, ब्रेकअप से टूट गई थीं दोनों

