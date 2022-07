अभिनेता सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी कथित तौर पर डेटिंग कर रहे हैं. रंग दे बसंती अभिनेता को अदिति के तुरंत बाद बांद्रा में एक सैलून से बाहर निकलते देखा गया. वीडियो में तेजी से आगे बढ़ रहे सिद्धार्थ पपराजी पर जमकर बरसे, जिन्होंने उनकी फोटो लेने की कोशिश की थी. अभिनेता ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था. हरी टी-शर्ट, काली जींस पहने सिद्धार्थ गॉग्लस लगाया हुआ था. वे काफी तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे. पपराजी के फोटो लेने से उन्हें बहुत इरीटेशन हो रही थी.Also Read - साड़ी का पल्लू गिराकर श्वेता तिवारी ने मचाया कोहराम, देसी भाभी अवतार देखकर फैंस बोले 'ओह माय गॉड'

वे नहीं चाहते थे कोई उनकी फोटो क्लिक करे. सिद्धार्थ ने पपराजी से कहा भी कि उन्हें ये सब जमता नहीं है. वे उनकी फोटोज़ न खींचा करें. अगली बार वे इस बात को तमीज़ से नहीं बोलेंगे. सिद्धार्थ का ये वीडियो वायरल हो रहा है.

Actor #Siddharth gets angry as the paparazzi tries to click his pictures with #AditiRaoHydari pic.twitter.com/ONV8rRN8xE

— India.com (@indiacom) July 20, 2022