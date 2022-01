Samantha Ruth Prabhu Gets Offer From Bollywood: सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa : The Rise) का धमाल अभी भी जारी है. इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) का गाना ‘ओ अंतावा’ (Oo Antava) सुर्खियों में हैं. दर्शकों को ये गाना खूब पसंद आया है. ‘ओ अंतावा’ सामंथा और अल्लू अर्जुन पर फिल्माया गया है. इस गाने में सामंथा ने जबरदस्त डांस मूव्स किए हैं. सामंथा का ‘ओ अंतावा’ गाना सिर्फ फैंस के बीच में ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज के बीच भी काफी पॉपुलर है. इसके साथ ही पिछले साल सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) हिंदी वेब सीरीज द फैमिली मैन (The Family Man) में नजर आई थी और लोगों को इसमें सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की एक्टिंग बेहद पंसद आई. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस के हाथों बॉलीवुड की भी कई सारे प्रोजेक्ट हाथ लगे हैं और जल्द ही वो इनपर मुहर लगाने वाली हैं.Also Read - महाभारत के 'कृष्ण' शादी के 12 साल बीवी से हुए अलग, बोले- तलाक मौत से ज्यादा दर्दनाक

सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. एक्ट्रेस ने पिछले साल अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहिट सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 2' के साथ हिंदी में डिजिटल शुरुआत की थी और अब वो बॉलीवुड में बहुत बड़ा धमाका करने वाली हैं. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार यशराज फिल्म्स ने सामंथा को तीन फिल्मों का ऑफर दिया है. साउथ पोर्टल्स की रिपोर्ट के अनुसार, वाईआरएफ ने सामंथा से तीन फिल्मों की डील के लिए एप्रोच किया है, हालांकि एक्ट्रेस और प्रोडक्शन हाउस की और से इन रिपोर्ट्स के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है.

सामंथा 'द फैमिली मैन' के निर्देशक राज और डीके के साथ सिटाडेल के स्पिन-ऑफ के लिए काम करेंगी. इसके साथ ही एक्ट्रेस के पास काथु वकुला रेंडु काधल (तमिल), शाकुंतलम (तेलुगु), यशोदा (तेलुगु), और अरेंजमेंट ऑफ लव (इंटरनेशनल डेब्यू) जैसे कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कैसे हिंदि फिल्म में एंट्री लेती हैं औऱ फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बहुत बेताब हैं.