south actress Shriya Saran romantic kissing lip lock with husband all set to make you crazy- श्रिया सरन साउथ की टॉप एक्ट्रेसस में से एक हैं. लेकिन अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम के बाद वे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पॉपुलर हो गईं. हाल ही में श्रेया ने अपने पति आंद्रेई कोसचीव के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shriya Saran (@shriya_saran1109)

बता दें. श्रिया को बचपन से ही अभिनय का शौक था. कॉलेज के दिनों में सरन ने एक वीडियो एल्बम थिरकती हवा में काम किया था. इसकी शूटिंग बनारस के घाटों पर हुई थीं. सरन ने तेलगु फिल्मों में टैगोर फिल्म से डेब्यू किया था.