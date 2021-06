Shruti Haasan Giving Bold Poses In Front Of Paintings: कमल हासन (Kamal Haasan) और सारिका (Sarika) की बेटी एक्ट्रेस श्रुति हासन (Shruti Haasan) बचपन से लाइमलाइट में रही हैं. उनकी गिनती भी इंडस्ट्री (Film Industry) की बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस में की जाती है. वो सोशल मीडिया (Social Media) पर अपने लुक्स के साथ एक्पेरिमेंट को लेकर हमेशा चर्चा में आ जाती हैं. वीडियोज के साथ ही वो अक्सर अपने फोटोशूट (Shruti Haasan) को लेकर लाइमलाइट में रहतीं हैं. ऐसे में श्रुति (Shruti Haasan) ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है जिसमें वो कमाल की लग रही हैं. Also Read - Shruti Haasan को काली लिपस्टिक में देख लोग बोले- 'चुड़ैल', एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

इस शूट के लिए श्रुति (Shruti Haasan) ने स्ट्रिप्ड शॉर्ट डार्क पर्पल ड्रेस कैरी की है, स्ट्रिप्ड बैक वाली इस ड्रेस के साथ उनका लुक काफी कातिलाना लग रहा है. ये सभी पेंटिंग्स कैनवास पर मार्डन आर्ट नजर आ रहा है. Also Read - Shruti Haasan ने ऐसा क्यों कहा? अक्सर हम जिसे अपनाते हैं वह बदल जाता है, इसलिए...

कुछ समय पहले भी एक्ट्रेस श्रुति ने अपनी कुछ बेहद ग्लैमरस फोटोज (Shruti Haasan) को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी. श्रुति अक्सर अपने पोस्ट से चर्चा मं आ जाती हैं. कभी अपने रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड शांतनु के कारण तो कभी अपनी माता पिता से अपने रिश्तों के चलते.