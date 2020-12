South Actress Silk Smita untold story facts how she turn maid to adult star-साउथ की बोल्ड अभिनेत्री सिल्क स्मिता अपने बोल्ड और सेक्सी अवतार के कारण सुर्खियों में रही थीं. बी ग्रेड में फिल्मों में काम करने के कारण लोग उन्हो पोर्न स्टार भी बुलाते थे. स्मिता अपनी शुरुआती पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी. उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू करना पड़ा. स्मिता की शादी एक बैलगाड़ी चालक से हुई थी. जो शराब पीकर स्मिता को परेशान करता था. रोज-रोज के लड़ाई झगड़ों से स्मिता तंग आ चुकी थी. इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया. उसके बाद वे चेन्नई आ गईं और एक एक्ट्रेस के घर नौकरानी का काम करने लगी. धीरे-धीरे वो एक्ट्रेस की मेकअप आर्टिस्ट बन गई. फिर एक दिन उस एक्ट्रेस के घर में एक डायरेक्टर का आना हुआ. वे बहुत बड़ी गाड़ी से आए थे. Also Read - सोनाक्षी सिन्हा ने सफेद नेट ड्रेस में शेयर की तस्वीरें, रंग कोई भी हो हुस्न का जादू कमाल का है

सिल्क ने जब उन्हें देखा तो वो देखती ही रह गईं. जब मालकिन ने सिल्क को ऐसा करते देखा तो बोलीं- क्यों गाड़ी में बैठने के सपने देख रही हो. मालकिन की ये बात सुनकर स्मिता इमोशनल हो गई और बोलीं एक दिन जरूर बैठूंगी और वो गाड़ी मेरी होगी.

अब धीरे-धीरे सिल्क के पैर जमने लगे थे. हर फिल्म में उनका एक गाना होना अनिवार्य हो गया था. उसके बिना तो जैसे कोई भी फिल्म अधूरी लगने लगी थी. सिल्क का रंग रूप अदाएं देखकर दर्शक पागल होते जा रहे थे. फिल्म डर्टी पिक्चर में अभिनेत्री विद्या बालन ने सिल्क स्मिथा की भूमिका निभाई है.