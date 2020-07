नई दिल्ली: मनोरंजन और सिनेमा जगत के लिए ये साल बहुत बुरा साबित हो रहा है. अब तमिल फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी (Vijayalakshmi) ने भी कथित तौर पर सुसाइड करने की कोशिश (Vijayalakshmi attempted suicide) की जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विजयलक्ष्मी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से एक वीडियो पोस्ट करते हुए यह बताया था की ये उनका आखिरी वीडियो है. यही नहीं एक्ट्रेस ने सबके सामने सीमान और हरि नाडर के फॉलोअर्स पर गंभीर आरोप भी लगाए थे. Also Read - अब साउथ स्टार्स पर कोरोना का साया, मशहूर कन्नड़ एक्टर ध्रुव सर्जा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव

विजयलक्ष्मी ने अपने वीडियो में बताया कि ये उनका आखिरी वीडियो है और वो पिछले चार महीने से तनाव में हैं. इसके आगे एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने अपनी बीपी की कुछ गोलियां पहले ही ले ली हैं, इसलिए कुछ ही समय में मैं लॉ ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो जाउंगा और कुछ ही घंटों में मैं मर जाउंगी'.

Tamil actress Vijayalakshmi was yesterday admitted to hospital in Chennai after she allegedly attempted to die by suicide. She had released a video y'day wherein she alleged harassment by followers of Naam Tamilar Katchi leader Seeman & Panangkattu Padai Katchi party's Hari Nadar

— ANI (@ANI) July 27, 2020