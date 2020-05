South Beauty Akshara Gowda Hot and Sexy Pics in Black Bikini- साउथ एक्ट्रेस अक्षरा गौड़ा अपने अभिनय से फैंस को हमेशा इम्प्रेस करती हैं. सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करने वाली अक्षरा को किसी भी तरह के सीन करने से परहेज नहीं है. लॉकडाउन में भी ये एक्ट्रेस अपनी कई तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं. Also Read - लॉकडाउन में अक्षय कुमार के लिए कुछ नहीं बदला, सुबह-सुबह ही इस काम पर लग जाते हैं

इस अभिनेत्री ने जैकी भगनानी अभिनीत 'रंगरेज' फि

ल्म से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. हालांकि फिल्मों से ज्यादा बोल्ड अंदाज और ड्रेसिंग सेंस के चलते अक्षरा सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं.

फिल्मी दुनिया से पहले अक्षरा ने एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. वहीं साउथ इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म ‘Uyarthiru 420’ से की थी. अक्षरा सोशल मीडिया पर अपनी इन कातिलाना तस्वीरों से लाइमलाइट में बनी रहती हैं.