Madras High Court has ordered an interim stay on the release of Vishal-starrer Chakra: मद्रास उच्च न्यायालय ने कथित कॉपीराइट उल्लंघन के कारण विशाल-स्टारर फिल्म चक्र (Chakra Release) की रिहाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. यह कदम ट्रिटन आर्टिस्ट के निर्माता रवि द्वारा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के बाद आया है. निर्माता का दावा है कि वह फिल्म के लिए कॉपीराइट के मालिक हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि चक्र के निर्देशक, एमएस आनंदन ने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन अब उन्होंने मुख्य अभिनेता विशाल के होम बैनर विशाल फिल्म फैक्टरी के तहत फिल्म पूरी कर ली है.

अदालत ने अंतरिम रोक का आदेश दिया है. विशाल और निर्देशक की तरफ से न्यायालय ने जवाब भी मांगा है. सूत्रों ने बताया कि मामला 22 फरवरी, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा श्रद्धा श्रीनाथ, रेजिना कैसंड्रा और रोबो शंकर जैसे कलाकरों से सजी फिल्म चक्र इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी. अब ऐसे में विशाल के फैन्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका है. फिल्म कल रिलीज होगी या नहीं? इसे कहना फिल्हाल के लिए मुश्किल है.

बता दें कि फिल्म चक्र को हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज के लिए डब किया गया है. फिल्म चक्र हिंदी में ‘चक्र का रक्षक’ के नाम से रिलीज होगी