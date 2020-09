South Indian Nayanthara photoshoot with boyfriend vignesh shivan- दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक्ट्रेस नयनतारा ने अपने ब्वॉयफ्रेंड विग्रेश शिवन के साथ ओणम का त्योहार मनाया और इस मौके पर अपने प्रेमी के साथ फोटोशूट भी करवाया. ट्रेडिशनल अवतार में नयनतारा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इस तस्वीरों में दोनों के बीच प्यार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. Also Read - खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने शेयर किया ट्रेलर, 'Into The Wild' में आएगा असली मजा

बता दें, इंडियन सिनेमा के डांसिंग गॉड प्रभुदेवा से नयनतारा का प्यार किसी से छिपा नहीं है. तभी तो अपनी फिलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक्ट्रेस ने 'Prabhu' tattoo बनवाया था.

कहा जाता है कि दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक्ट्रेस नयनतारा की वजह से प्रभुदेवा की शादी टूट गई थी. साल 2009 में प्रभु देवा और तमिल अभिनेत्री ‘नयनतारा’ के रोमांस और डेटिंग की अफवाहें सामने आने लगी.प्रभु देवा ने तमिल फिल्म ‘विल्लू’ का निर्देशन किया जिसमें नयनतारा मुख्य अभिनेत्री थी. हालांकि दोनों ने कभी भी अपने संबंधों को नहीं स्वीकारा था. कहा ये भी जाता है कि दोनों काफी सालों तक लिवइन में रहे. प्रभुदेवा के लिए उन्होंने अपना ईसाई धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म अपना लिया था. अब दोनों की राहें अलग हैं.