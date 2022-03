Chiranjeevi Reaction On Film RRR: साउथ फिल्मों के एक्टर राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Junior NTR) स्टारर फिल्म RRR 25 मार्च को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई. ‘बाहुबली’ (Bahubali) फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने इस फिल्म को भी बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं. ओपनिंग-डे पर दर्शकों के रिएक्शन से पता चलता है कि आने वाले दिनों में फिल्म RRR कमाई के मामले में ‘बाहुबली’ को भी पीछे छोड़ सकती है. साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी (Superstar Chiranjeevi) ने भी अपने बेटे और एक्टर राम चरण की फिल्म आरआरआर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो (First Day Of Movie RRR) देखा.Also Read - फिल्म ECAEFL की स्टारकास्ट को लेकर Zoya Akhtar और रीमा कागती का बड़ा बयान, बोलीं- महसूस होता है गर्व

मूवी देखने के बाद चिरंजीवी ने अपना रिएक्शन (Chiranjeevi Reaction) फैंस के साथ शेयर किया है. 'आरआरआर' से प्रभावित मेगास्टार चिरंजीवी ने शुक्रवार को राजामौली की फिल्म की प्रशंसा की. चिरंजीवी, जिन्होंने लगता है कि फिल्म 'आरआरआर' देखी और उन्होंने टीम की प्रशंसा की. अभिनेता ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया में एसएस राजामौली, राम चरण, एनटीआर और अन्य की 'आरआरआर' फिल्म में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की.

चिरंजीवी ने अपने ट्वीट में लिखा, “आरआरआर मास्टर स्टोरीटेलर का मास्टर पीस है. हैसटैग राजामौली की पूरी टीम को बधाई.” फिल्म में राम चरण और जूनियर एनटीआर हैं, जो अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के रूप में भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, आलिया भट्ट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.