Allu Arjun Family Video: कोरोना की दूसरी लहर ने हर किसी को अपने चपेटे में ले लिया है और इस बार इसकी लहर में कई सारे सुपरस्टार भी आए हैं. ऐसे में हाल ही में पता चला था कि साउछ स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) भी कोरोना ग्रस्त हैं. हालांकि अबसाउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने कोरोना को मात दे दी है, 15 दिन क्वारंटाइन रहकर बुधवार को 'पुष्पा' (Pushpa) स्टार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो अब घर वापस आ गए हैं. ऐसे में जब अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) घर वापस आए तो वो सबसे पहले अपने बच्चों से मिले जिसका वीडियो आपको बेहद इमोशनल कर देगा.

बीते महीने ही अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) कोरोना पॉजिटिव हुए थे. इसके बाद से वे लगातार क्वारंटाइन थे और डॉक्टर्स की देखरेख में थे लेकिन वो स्वस्थ हो कर वापस घर आ चुके हैं. अल्लू (Allu Arjun) ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह पहले बेटे और फिर बेटी को गले लगाते और प्यार करते दिखाई दे रहे हैं. अल्लू (Allu Arjun) जैसे ही लिफ्ट से बाहर आते हैं, बेटा उन्हें गले लगाता है औऱ वो उसके साथ खेलते हैं औऱ फिर बेटी आती है, जिसे देखकर अल्लू (Allu Arjun) प्यार करने लगेत हैं और किस करते हैं.

Meeting family after testing negative and 15 days of quarantine. Missed the kids soo much 🖤 pic.twitter.com/ubrBGI2mER

— Allu Arjun (@alluarjun) May 12, 2021