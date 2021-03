South Superstar And vivegam Actor Ajith Kumar won gold medal in shooting championship watch viral video-साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार जिस काम में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके हाथ में कई गोल्ड मेडल दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, अजीत कुमार ने तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप कम्पीटीशन को जीतकर कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए. Also Read - Kundali Bhagya की 'प्रीता' ने पूल में दिए Hot Pose, देखिए Shraddha Arya की ग्लैमरस तस्वीरें

थाला के फैंस इस बात से बेहद खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं. Also Read - Nia Sharma ने आधी रात को सड़क पर गाड़ी रोककर की ऐसी हरकत, लोग करने लगे धड़ाधड़ कमेंट

बता दें, इससे पहले भी अजीत रेसिंग कम्पटीशन में भाग ले चुके हैं. वे उन कम भारतीयों में भी शामिल हैं जिन्होंने फॉर्मूला रेसिंग में हिस्सा ले रखा है.