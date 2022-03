International Women Day 2022: टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने परिवार की महिलाओं के लिए एक प्यारा सा पोस्ट किया है.महेश ने अपनी पत्नी नम्रता शिरोडकर, बेटी सितारा और मां इंदिरा देवी की एक तस्वीर साझा की, और एक प्यारा सा नोट लिखा.महेश बाबू ने ट्वीट किया, “धैर्य और अनुग्रह के लिए, सुंदरता और प्रतिभा के लिए, दया और लचीलापन के लिए. यहां मेरी और सभी महिलाएं बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है! हैशटैग महिला दिवस की शुभकामनाएं.”महेश बाबू इस उद्धरण में दृढ़ता से विश्वास करते है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है. महेश बाबू उन तेलुगु सितारों में से हैं, जिन्होंने अक्सर इस बात की पुष्टि की है कि उनकी महिलाओं के बिना उनका जीवन अधूरा है.Also Read - धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित को भी सुनने पड़े थे लोगों के ताने, कहा गया था- 'तुम तो हीरोइन की तरह...नहीं'

दूसरी ओर, महेश बाबू वर्तमान में अपने आगामी फिल्म ‘सरकारू वारी पाटा’ के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें महिला प्रधान भूमिका में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश हैं. Also Read - राखी सावंत ने उर्फी जावेद का पिया झूठा कोल्डड्रिंक, दोनों को फ्रेम में एक साथ देखकर लोग बोलें- दो पगलियां

To grit and grace

To beauty and brilliance

To kindness and resilience

Here’s to mine & all the women inspiring change!! #HappyWomensDay pic.twitter.com/fISVuqdUF1

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 8, 2022