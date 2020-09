बॉलीवुड के दिग्‍गज सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम का शुक्रवार को निधन हो गया. शुक्रवार दोपहर 1 बजकर 4 मिनट पर उन्होंने आखिरी सांस ली.अमित शाह ने एस पी बालासुब्रमण्यम के निधन पर जताया शोक, कहा- अपनी मधुर आवाज, बेमिसाल संगीत से हमेशा यादों में रहेंगे Also Read - Drugs को लेकर Sherlyn Chopra के पांच बड़े खुलासे, IPL Parties में चलती है Cocaine?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मशहूर गायक एस. पी. बालासुब्रमण्यम के निधन पर शुक्रवार को शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनकी मधुर आवाज और बेमिसाल संगीत हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी. Also Read - काले रंग की ऑफ शॉल्डर ड्रेस में मौनी राय ने बरपाया कहर, गले में लटकते लॉकेट ने दिल लूट लिया

Deeply saddened by the passing away of legendary musician and playback singer Padma Bhushan, S. P. Balasubrahmanyam ji. He will forever remain in our memories through his melodious voice & unparalleled music compositions. My condolences are with his family & followers. Om Shanti Also Read - ड्रग्स केस : Deepika Padukone के लिए परेशान रणवीर सिंह ने NCB से की ये रिक्वेस्ट, नहीं मिला जवाब — Amit Shah (@AmitShah) September 25, 2020

With the unfortunate demise of Shri SP Balasubrahmanyam, our cultural world is a lot poorer. A household name across India, his melodious voice and music enthralled audiences for decades. In this hour of grief, my thoughts are with his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2020

In the passing of music legend SP Balasubrahmanyam Indian music has lost one of its most melodious voices. Called ‘Paadum Nila’ or ‘Singing Moon’ by his countless fans, he was honoured with Padma Bhushan and many National Awards. Condolences to his family, friends and admirers. — President of India (@rashtrapatibhvn) September 25, 2020

कोरोना वायरस की चपेट में आए 74-वर्षीय बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. अगस्त में संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

शाह ने ट्वीट किया, ‘‘पार्श्‍व गायक और पद्मश्री एस पी बालासुब्रमण्यम के निधन से गहरा दुख पहुंचा है. वह अपनी मधुर आवाज और बेमिसाल संगीत के लिए हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे. मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और चाहने वालों के साथ है. ओम शांति.’’

बालासुब्रमण्यम ने अपने पांच दशक से अधिक लंबे करियर में अपनी गायकी से लाखों दिलों को जीता.