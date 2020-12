Bollywood Drugs Case: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के भाई शौविक चक्रवर्ती (Showik Chakraborty) को मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने जमानत दे दी है. शौविक को ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया गया था. शौविक को नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (Narcotics Control Bureau) ने सितंबर महीने में गिरफ्तार किया था. Also Read - ड्रग्स केस: कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को शर्तों के साथ जमानत

Special NDPS Court grants bail to Showik Chakraborty (Rhea Chakraborty's brother) in a drugs case registered by Narcotics Control Bureau.

— ANI (@ANI) December 2, 2020