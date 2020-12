Spider Man 3 Andrew Garfield, Kirsten Dunst Tobey Maguire, Emma Stone expected to return in hollywood film- स्पाइडर मैन 3 को लेकर फैंस के लिए एक अच्छी खबर है. खबरों के अनुसार स्पाइडर मैन के पिछले पार्ट के किरदार ही इस फिल्म में वापसी कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एंड्रयू गारफील्ड का कॉन्ट्रेक्ट साइन हो चुका है. Also Read - Andrew Garfield wants to be a father

हालांकि आधारिक रूप से अभी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन बता दें, इनमें टोबी मैग्वायर, अल्फ्रेड मोलिना, किर्स्टन डंस्ट और एंड्रयू गारफील्ड जैसे सितारे शामिल हैं. सबकुछ सही रहा तो ये फिल्म अगले साल यानी 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

स्पाइडर-मैन 3 (अंग्रेज़ी: Spider-Man 3) 2007 में बनी अमरिकी सुपरहीईरो फ़िल्म है. स्पाइडर-मैन मार्वल कॉमिक्स का काल्पनिक सुपर हीरो है. इसके रचयिता स्टैन ली एवं स्टीव डिटको हैं.