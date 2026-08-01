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Spider-Man Brand New Day's का हिस्सा बना हरियाणवी गाना 'बरसात', जानें कौन है इसका सिंगर?

Spider-Man Brand New Day Song: हरियाणवी जोड़ी 'बंजारे' के इमोशनल गाने 'बरसात' को 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: August 1, 2026, 1:57 PM IST
Spider-Man Brand New Day's का हिस्सा बना हरियाणवी गाना 'बरसात', जानें कौन है इसका सिंगर?

Spider-Man Brand New Day Song:  ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ भारत में रिलीज हो चुकी है और लोग इसे जमकर प्यार दे रहे है. ऐसे में स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे की रिलीज से पहले सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया ने एक नया प्रमोशन कैंपेन वीडियो जारी किया है, जिसमें इंडी जोड़ी ‘बंजारे’ का इमोशनल गाना ‘बरसात’ है. यह गाना ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ की घटनाओं के बाद पीटर पार्कर के उस दुख को दिखाता है जब MJ उसे भूल जाती है. दरअसल यह गाना ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ की घटनाओं के बाद पीटर पार्कर के टूटे दिल को एक नए अंदाज में पेश करता है.

इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया गाना

फिल्म बनाने वाले एक ऐसा गाना चाहते थे जो फिल्म में पीटर पार्कर के इमोशनल सफ़र से मेल खा सके. ‘बरसात’ गाना प्यार के दर्द, अकेलेपन और जुदाई के एहसास को बखूबी दिखाता है, इसलिए यह फिल्म के इंडिया कैंपेन के लिए एकदम सही है. प्रमोशनल वीडियो में इस गाने का इस्तेमाल पीटर के उस संघर्ष को दिखाने के लिए किया गया है जो उसे अपने प्यार को खोने के बाद झेलना पड़ा.

‘बरसात’ गाना हरियाणा के सुमित और अनुज ने गाया है

‘बरसात’ गाना हरियाणा के भिवानी के रहने वाले कज़िन सुमित और अनुज ने गाया है, जो ‘बंजारे’ नाम के इंडी म्यूज़िक डुओ के तौर पर परफॉर्म करते हैं. यह गाना 9 जुलाई, 2026 को सोनी म्यूज़िक के साथ मिलकर उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया था. इसे अब तक 20 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर 5,700 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं.

बिलबोर्ड इंडिया चार्ट में टॉप किया

‘बैरण’ का ऑडियो वर्शन जनवरी में रिलीज़ हुआ और उसके बाद फरवरी में इसका एनिमेटेड म्यूज़िक वीडियो आया.यह गाना बहुत सफल रहा और खबरों के अनुसार, इसने बिलबोर्ड इंडिया चार्ट में टॉप किया. इस सफलता के बाद, इस जोड़ी को हरियाणवी, पंजाबी और बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री से कई ऑफ़र मिले. अब, सुमित और अनुज ने अपने म्यूज़िकल सफ़र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि ‘बरसात’ गाना ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे इंडिया’ कैंपेन का हिस्सा बन गया है.

कौन हैं ये हरियाणवी सिंगर

सुमित का जन्म 20 अप्रैल 1998 को भिवानी में हुआ था औऱ उनके पिता सत्यवान एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने अंबाला पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में बी.टेक पूरा किया. गाने के अलावा, वे संगीत भी कंपोज़ करते हैं. अनुज का जन्म 30 अगस्त, 2002 को हुआ था और उनके पिता, राजेंद्र सिंह, एक जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) टीचर हैं. अनुज ने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था और तीसरी कक्षा में रहते हुए पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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