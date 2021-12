Spider-Man: No Way Home Box Office Collection: टॉम हॉलैंड अभिनीत फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ कमाई के मामले में दुनिया भर में साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. वैराइटी डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिसमस के दिन यह 1 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है. 11 दिनों में यह दुनिया के सबसे बड़े बॉक्स-ऑफिस बाजार चीन के बिना भी अरबों डॉलर के क्लब में शामिल होने वाली महामारी की पहली रिलीज (Spider-Man: No Way Home) होगी. ‘नो वे होम’ ने गुरुवार को घरेलू स्तर पर 29.3 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे इसकी सात दिन की कमाई 385.8 मिलियन डॉलर हो गई, जो अब तक की तीसरी सबसे बड़ी सात दिन की कमाई है. ‘स्पाइडर-मैन’ फ्रैंचाइजी के तहत इस फिल्म ने सात दिन में सबसे अधिक पैसे कमाए हैं. साथ ही यह दिसंबर में 7 दिनों के अंदर सबसे अधिक कमाई करने वाली सुपरहिरो फिल्म भी बन गई है.Also Read - Salman Khan पर बुरी तरह भड़क गए थे Himesh Reshammiya, खो दिया था आपा...भाईजान की ऐसी थी हालत

View this post on Instagram A post shared by Spider-Man: No Way Home (@spidermanmovie)

इस बीच, 'द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस' ने बुधवार को 6.4 मिलियन डॉलर और गुरुवार को उत्तरी अमेरिका के 3,552 स्थानों से 4.1 मिलियन डॉलर कमाए. इस फिल्म ने दो दिन के लिए कुल 10.5 मिलियन डॉलर की कमाई की. इस सप्ताह के अंत में कुल सात नई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 'द किंग्स मैन', 'द टेंडर बार', 'ए जर्नल फॉर जॉर्डन', 'अमेरिकन अंडरडॉग' और 'लिकोरिस पिज्जा' शामिल हैं.

View this post on Instagram A post shared by Spider-Man: No Way Home (@spidermanmovie)

लेकिन उनमें से कोई भी ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ के करीब भी नहीं पहुंच सका, जिसने पिछले सप्ताहांत में 260 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी.

इनपुट-आईएएनएस