स्पाइडर-मैन नो वे होम कास्ट: Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Willem Dafor, Alfred Molina, Jamie Foxx, Thomas Haden Church

रेटिंग: 3.5

Spider-Man No Way Home Review: कोरान काल में कई सारी फिल्मों को ओटीटी पर आना पड़ा और कुछ फिल्मी की रिलीज टाल दी गई है. ऐसे में अब धीरे-धीरे सिनेमाघर खुल रहे हैं और हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मो में से एक स्पाइडर-मैन नो वे होम (Spider-Man No Way Home) सिनेमाघरों में आ गई है और फैंस इसे देखने के लिए बेताब हो रहे हैं और लगातार टिकट की बुकिंग हो रही है. मार्वल स्टूडियोज ने सोमवार को स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man No Way Home) के लिए एक प्रीमियर आयोजित किया था और पूरी दुनिया को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार था. इस फिल्म की खास बात ये है कि फिल्म में टॉम हॉलैंड (Tom Holland) ने पीटर पार्कर के रूप में मुख्य भूमिका निभाई है और बेनेडिक्ट कंबरबैच को डॉ स्टीफन स्ट्रेंज के रूप में वापस लाया है. Zendaya ने MJ की भूमिका निभाई है और दूसरे सितारे जैसे Marissa Tomei और John Favreau भी वापस आ गए हैं. ऐसे में फैंस को इसकी कहानी और बाकि चीजों से भरकर उम्मीदे हैं कि ये दर्शकों को जरुर पसंद आएगी. वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो आयुष्मान की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी (Chandigarh Kare Aashiqui) फिलहाल पर्दे पर छाई हुई है. ऐसे में देखना होगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है और स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man No Way Home) कितना दर्शकों को भाता है. स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man No Way Home) का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब ये हॉलीवुड फिल्म भारत में 16 दिसंबर को और अमेरिका में 17 दिसंबर को रिलीज की जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्यो होगी इस बार स्पाइडर-मैन की वापसी खास.

क्या है इस बार की कहानी

पीटर पार्कर (टॉम हॉलैंड) की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है और जब से मिस्टीरियो ने दुनिया के सामने अपने बदले अहंकार, स्पाइडर-मैन को बेनकाब किया, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त नेड, (जैकब बैटलन), एमजे (ज़ेंडाया) और आंटी मे के लिए भी. मारिसा टोमेई) चीजों को बेहतर बनाने के लिए, वह डॉक्टर स्ट्रेंज (बेनेडिक्ट कंबरबैच) की सहायता चाहता है ताकि चीजों को पहले की तरह वापस लाया जा सके, लेकिन जो वो चाहता है वैसे हो नहीं पाता है और सब फिर से गलत हो जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं देखा गया है. फिल्म आप पर कुछ खास गहरी छाप नहीं छोड़ नहीं पाती है. मजाक और कॉमेडी के साथ फिल्म में रोमांच भरपूर है लेकिन हॉल से बाहर निकलने के बाद इसका मजा खत्म हो जाता है.

सुपरहीरो फिल्म है जरुर देखें

स्पाइडर-मैन: नो वे होम अपने आप में एक बहुत अच्छी सुपरहीरो फिल्म है और फिल्म में कई सारे रोचक मोड़ हैं जो आपको पसंद आएंगे. यह पिछली दो एमसीयू स्पाइडी फिल्मों की तुलना में बेहतर है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्पाइडरमैन फिल्म नहीं है जैसा कि इसे बनाया जा रहा है. इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके आप चाहें तो इसे पूरे मनोरंजन के साथ और बच्चों के साथ देख सकते हैं और इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 सितारों देना चाहती हूं.