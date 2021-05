In Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Aradhana Sharma Entered Soon: फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) सब टीवी पर करीब 12 सालों से आ रहा है और हर किसी के दिलों पर राज कर रहा है. ऐसे में खबरें आ रही हैं शो में एमटीवी स्प्लिट्सविला-12 (Splitsvilla 12) फेम आराधना शर्मा (Aradhana Sharma) एंट्री लेने वाली हैं. बता दें कि शो में वह एक डिटेक्टिव का किरदार निभाती नजर आ रही हैं. आराधना (Aradhana Sharma) स्प्लिट्सविला (Splitsvilla 12) में अपने बोल्ड अंदाज के चलते चर्चा में थीं. Also Read - Taarak Mehta Ka...की रौनक 'बबिता जी' का कभी इस एक्टर के साथ था रिश्ता, उस दिन हुई थी जबरदस्त मारपीट और फिर...



तारक मेहता (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में इन दिनों कई ट्विस्ट आ रहे हैं, शो की कहानी कोरोना काल में हो रही दवाइयों की कालाबाजारी के ईर्द-गिर्द घूम रही है.

अब शो में स्प्लिट्सविला फेम एक्ट्रेस आराधना (Aradhana Sharma) की एंट्री होने जा रही है. तारक मेहता की मौजूदा स्टोरीलाइन में दिखाया है कि पत्रकार पोपटलाल काला बाजारी को खत्म करने के मिशन में हैं. इस दौरान आराधना (Aradhana Sharma) डिटेक्टिव के किरदार में नजर आने वाली हैं.

बता दें कि इससे पहले आराधना शर्मा (Aradhana Sharma) स्प्लिट्सविला-12 (Splitsvilla 12) में नजर आ चुकी हैं. स्प्लिट्सविला से आराधना को जबरदस्त पहचान मिली थीं. साथ ही उनकी फैन फॉलोइंग में भी काफी इजाफा हुआ था. आराधना स्प्लिट्सविला में अपने बोल्ड अंदाज को लेकर काफी सुर्खियों में आई थीं.