Roadies Fame And Actor Rannvijay Singha And Wife Priyanka Blessed With Baby Boy: एक्टर-होस्ट रणविजय सिंह (Rannvijay Singha) एक बार फिर से पिता बने हैं, रणविजय की पत्नी प्रियंका सिंह (Priyanka Singha) ने एक बेटे को जन्म दिया है. एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और लोग लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं.

रणविजय (Rannvijay Singha) की पत्नी प्रियंका सिंह (Priyanka Singha) ने एक बेटे को जन्म दिया है. रणविजय (Rannvijay Singha) ने अपनी इस खुशी को मजेदार अंदाज में इंस्टाग्राम पर शेयर कर सभी की जानकारी दी, उन्होंने बेटे के आने की खुशी में अपने शूज के साथ एक पेयर बेबी शूज की फोटो शेयर कर लिखा- ‘शू गेम, 12 जुलाई 2021’. इसके अलावा उन्होंने एक जोड़ी छोटा स्नीकर और लाल रंग की स्पोर्ट्स जर्सी की फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ लिखा- ‘सतनामवाहेगुरु’.

View this post on Instagram A post shared by Rannvijay (@rannvijaysingha)



बता दें कि स्पिल्टविला होस्ट रणविजय सिंह ने इसी साल मार्च में अपने फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर किया था. बताया था कि उनकी वाइफ प्रियंका सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. बता दें कि रणविजय और प्रियंका की शादी 6 साल पहले हुई थी औऱ वो पहले से ही एक बेटी के पिता है.