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अमृता-हिमांशु के रिश्ते पर अफवाहें फैलाना पड़ेगा भारी, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

Amrita Khanvilkar Legal Notice: अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा के तलाक की खबरें के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. अब अगर पर्सनल लाइफ के बारें में कुछ भी कंटेंट बिना पुष्टि के डाला, तो कानूनी कारवाई हो सकती है.

Written by: Sapna
Published: August 10, 2026, 6:09 PM IST
Amrita Khanvilkar Himanshu Malhotra
(Amrita Khanvilka)

एक्ट्रेस अमृता खानविलकर और एक्टर हिमांशु मल्होत्रा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर पिछले कुछ समय से तरह तरह की खबरें सामने आ रही थीं. दोनों के अलग रहने और तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी. अब इन खबरों के बीच अमृता खानविलकर की लीगल टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. टीम ने बिना पुष्टि के उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

लीगल टीम का बयान

अमृता खानविलकर की लीगल टीम की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ ऑनलाइन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर खानविलकर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें लगातार शेयर की जा रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है. टीम के मुताबिक, इन दावों से उनकी छवि और प्राइवेसी दोनों प्रभावित हो रही हैं. स्टेटमेंट में साफ किया गया कि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में बिना पुष्टि किए आरोप, अफवाह या भ्रामक जानकारी प्रकाशित और शेयर की जाए. अमृता से जुड़ी इस तरह की कंटेंट को उनकी टीम गंभीरता से ले रही है.

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अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

लीगल टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि अमृता खानविलकर की पर्सनल लाइफ को लेकर गलत या अपमानजनक कंटेंट तैयार करने, प्रकाशित करने या सोशल मीडिया पर फैलाने वाले लोगों और संस्थाओं के खिलाफ कानून के तहत उचित कदम उठाया जाएगा.टीम ने कहा है कि इस तरह के मामलों पर नजर रखी जा रही है और संबंधित कंटेंट का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है. यानी, अगर किसी प्लेटफॉर्म या व्यक्ति की ओर से बिना पुष्टि वाली जानकारी सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

क्या अमृता और हिमांशु अलग रह रहे हैं?

अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा को लेकर कुछ समय से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं, जिनमें दावा किया गया था कि दोनों करीब 18 महीनों से अलग-अलग रह रहे हैं. हालांकि, इन खबरों को लेकर कपल की ओर से पहले कोई सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.अब लीगल टीम का बयान सामने आने के बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, बयान में उनके तलाक या अलग रहने की खबरों की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.

कैसे शुरू हुई थी अमृता और हिमांशु की लव स्टोरी?

अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा की पहली मुलाकात टीवी शो ‘इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज’ के दौरान हुई थी. शो के सेट पर हुई मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने जनवरी 2015 में शादी कर ली. शादी के बाद दोनों ‘नच बलिए 7’ में बतौर कपल नजर आए थे. शो के दौरान उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. दोनों ने अपनी निजी जिंदगी को ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रखने की कोशिश की है. यही वजह है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सामने आने वाली खबरों पर फैंस की भी नजर बनी रहती है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमृता टीवी, फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर चुकी हैं.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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