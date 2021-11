Squid Game Season 2 Will Release Very Soon With New Plot: दक्षिण कोरियाई शो स्क्विड गेम (Squid Game) ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया है और लोग लगातार इस शो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और इसकी सफलता ने सबके होश उड़ा दिए हैं. नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आई इस सीरिज ने कामयाबी के नए आयाम लिखे हैं और इस ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद ना तो इसके मेकर्स ने की थी और ना ही इसे स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने, ऐसे में अब स्क्विड गेम (Squid Game) के पहले सीजन की कायमबी के बाद अब इसके दूसरे सीजन को लेकर बातचीत शुरू हो गयी है.Also Read - Rajkummar-Patralekhaa Wedding: राजकुमार राव को पहली नजर में हुआ था पत्रलेखा से प्यार, चंडीगढ़ में लेंगे सात फेरे

नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आए स्क्विड गेम (Squid Game) के क्रिएटर, राइटर और डायरेक्टर ह्वांग-डोंग-ह्युक (Hwang Dong0-hyuk) ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए ये बताया है कि सिरीज का जल्द ही दूसरा सीजन आने वाला है, जिसकी स्टोरीलाइन बिल्कुल हटके होने वाली है. लेकिन मेन कैरेक्टर गी- हून (Gi-hun) ही रहेंगे. एक इंटरव्यू में ह्वांग-डोंग-ह्युक ने बताया कि ये प्लान दिमाग में अभी है, और प्रोसेस कर रहा हूं मैं, अभी ये कह पाना कि सीजन में आखिरकार क्या होगा? ये कहना अभी मुश्किल है. लेकिन मैं वादा करता हूं गी-हुन वापस आएंगे और दुनिया के लिए कुछ जरुर करेंगे"

बता दें, स्क्विड गेम (Squid Game) 17 सितम्बर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था और महज 17 दिनों में 111 मिलियन व्यूज हासिल कर लिये थे. नेटफ्लिक्स की यह सबसे सफल सीरीज बन गयी है. साथ ही पहली ऐसी सीरीज है, जिसको 100 मिलियन व्यूज मिले हों. स्क्विड गेम ने लोकप्रियता में मनी हाइस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है.

ह्वांग ने मीडिया से कहा कि लॉस एंजेलिस आने से पहले ही उन्होंने दूसरे सीजन का दबाव महसूस करना शुरू कर दिया था. स्क्विड गेम (Squid Game) कोरिया की ये थ्रिलर सिरीज कर्ज तले दबे लोगों के बच्चों के एक खेल को खतरनाक तरीके से खेलकर पैसा जीतने के बारे में हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स का अनुमान है कि स्क्विड गेम (Squid Game) की कीमत लगभग 900 मिलियन डॉलर हो जाएगी.