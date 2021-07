Sridevi Was Not Well While Shooting For Her Film: ये तो सभी जानते हैं कि श्रीदेवी (Sridevi) ने अपने कैरियर की शुरुआत चार साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थीं. श्रीदेवी (Sridevi) को लेडी अमिताभ बच्चन और पहली सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं उऩके बारे में कुछ खास बातें.

साल 1989 में आई श्रीदेवी (Sridevi) की फिल्म चालबाज तो आपने सभी जानते हैं औऱ आपने देखी भी होगी और श्रीदेवी (Sridevi) की ये सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का मशहूर गानों में से एक ‘ना जाने कहां से आई है ये लड़की’ गाने की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस को 103 डिग्री बुखार था, लेकिन एक्ट्रेस ने आराम करने की जगह शूटिंग पूरी की थी.

इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी (Sridevi) को तेज बुखार था, लेकिन इतने तेज बुखार और तपते शरीर के बाद भी श्रीदेवी ने बारिश के सीक्वेंस में लगातार पानी में भीगते हुए शूटिंग पूरी की थी. ये गाना उस दौर में बेहद पॉपुलर हुआ था. बता दें कि इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. ये गाना न सिर्फ उस दौर में बल्कि आज भी बेहद पॉपुलर है.