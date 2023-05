RRR डायरेक्टर राजामौली के इस सपनो को पाकिस्तान ने किया था चूर, अब जाहिर किया दुख

SS Rajamouli Wants To Make A Film On Mohenjodaro: डायरेक्टर एसएस राजामौली ने जब से फिल्म RRR के लिए ऑस्कर जीता है तब से अभी तक चर्चा में बने हुए है. RRR देखने के बाद पूरी दुनिया ने उनके क्राफ्ट की जमकर तारीफ की और उनके काम को खूब सराहा. राजामौली की हर फिल्म का इंतजार दर्शकों को होता है. ऐसे में उनकी अगली फिल्म का दर्शक बेसब्र होकर इंतजार कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है, जिससे सिनेमा लवर्स थोड़ा निराश हो सकते हैं. दरअसल राजामौली भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधू घाटी सभ्यता पर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उनके इस सपने को पूरा होने नहीं दिया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने राजामौली के ट्वीट पर रिएक्ट है. ट्विटर पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, सुरकोटदा, चन्हु दारो और रूपार सहित सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहर की फोटो देसी ठग नाम के हैंडल ने शेयर किया. जैसा ही आनंद महिंद्रा ने राजामौली से IVC युग पर एक फिल्म बनाने का अनुरोध किया तो RRR के डायरेक्टर ने उद्योगपति को जवाब में एक किस्सा शेयर किया.

These are amazing illustrations that bring history alive & spark our imagination. Shoutout to @ssrajamouli to consider a film project based on that era that will create global awareness of that ancient civilisation…😊 https://t.co/ApKxOTA7TI — anand mahindra (@anandmahindra) April 29, 2023

रविवार को डायरेक्टर एसएस राजामौली ने ट्विटर पर अपने एक आईडिया के बारे में बताते हुए कहा की ‘मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर फिल्म बनाना चाहता हूं मगर ये आईडिया कभी सफल नहीं हो पाया और इसकी वजह पड़ोसी देश पाकिस्तान है. राजामौली ने बताया कि वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो नाम की जगह पर जाने की इजाजत नहीं मिलने के कारण फिल्म नहीं बन पाई’.