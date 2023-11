'कैटरीना से थोड़ा रोमांस तो बनता है...', सलमान खान ने उतारी इमरान के किसिंग स्टाइल की नकल-Video

Salman Khan On Romance With Katrina: सलमान खान और कैटरीना कैफ की ‘टाइगर 3’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. कमाई के मामले में सलमान खान की इस मूवी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है. इस बीच मेकर्स ने इसकी सक्सेस को लेकर एक फै मीट रखा. जहां ‘जोया’ कटरीना कैफ, ‘टाइगर’ सलमान खान और विलेन ‘आतिश रहमान’ इमरान हाशमी पहुंचे. इस दौरान सलमान खान काफी मूड में थे, उन्होंने जोया के साथ रोमांस से लेकर इमरान हाशमी के नो किसिंग सीन्स पर चुप्पी तोड़ी है. साथ ही कैटरीना कैफ के साथ जमकर डांस भी किया.

शुक्रवार देर शाम को ‘टाइगर 3’ के निर्माता यशराज फिल्म्स की तरफ से मुंबई में एक प्रेस मीट इवेंट रखा गया. इसमें सलमान खान, कटरीना कैफ औक इमरान हाशमी शामिल रहे. इस मौके का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सामने आया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान कह रहे हैं ‘क्योंकि इस मूवी में कटरीना हैं तो थोड़ा रोमांस तो बनता है जोया और टाइगर का लेकिन अगर इमरान का रोल आतिश का नहीं होता तो मैं आपको गांरटी से बोलता हूं ये तो हो ही जाता’. इस दौरान सलमान इमरान को पकड़ कर उनके किसिंग स्टाइल की नकल उतारते हैं, इसक बाद सलमान कहते हैं कि मेरी तो कभी आदत नहीं रही लेकिन इनकी जरूर आदत छूटती जा रही है, जिसे देखकर कटरीना कैफ और मौके पर मौजूद लोग जोरों से हंसने लगते हैं.

A Fun banter between #SalmanKhan and #EmraanHashmi 🤣🔥. Salman in such a good mood today. #Tiger3 pic.twitter.com/O3phoYbOFX

— MASS (@Freak4Salman) November 17, 2023