नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर तलवार लटकती हुई दिख रही है. सीबीआई लगातार रिया से पूछताछ कर रही है मगर हाल ही में टीवी चैनल को दिए गए रिया के एक इंटरव्यू ने सबका ध्यान खिंच लिया है. इस इंटरव्यू के एक दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी किया.

विकास सिंह ने ट्वीट किया, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, उनकी मीडिया पब्लीसिटी पर रोक लगनी चाहिए. अगर वो निर्दोष हैं तो ये उनकी प्रतिष्ठा को खराब करता है, और अगर वो दोषी हैं तो अनुचित रूप से उन्हें कवरेज मिल जाता है.

विकास सिंह का ये ट्वीट रिया के टेलीविजन इंटरव्यू के एक दिन बाद आया जिसमें रिया ने सुशांत के परिवार वालों पर कई आरोप लगाए.

#FridayThoughts -In fact I have suggested to the PM to make a law to ban terror outfits and people in conflict with law from getting any media publicity . This will curb terror as the incentive for the same will be taken away.

— Vikas Singh (@vikassinghSrAdv) August 28, 2020