नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने हज़ारों सवाल पैदा किए हैं. इस मिस्ट्री डेथ की जांच में सीबीआई लगी है मगर हाल ही में कूपर अस्पताल के एक कर्मचारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को अभिनेता की हत्या होने के अंदेशे का दावा करते देखा गया है.

अस्पताल के कर्मचारी ने एक पत्रकार से बात करते हुए आरोप लगाया कि उसने एम्बुलेंस में अभिनेता का शव ले जाने के दौरान देखा था कि सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी. उसने कहा कि दिवंगत अभिनेता की गर्दन पर सुई के निशान थे. अस्पताल के कर्मचारियों ने वीडियो में दावा किया है कि डॉक्टरों ने कहना है कि अभिनेता की हत्या हुई है.

दिवंगत अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और आरोपियों की सजा की मांग की है. श्वेता ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, "हे भगवान!! इस तरह की खबरें सुनकर मेरा दिल टूटकर बिखर गया है .. उन्होंने मेरे भाई के साथ क्या किया. कृपया, कृपा करके उन्हें गिरफ्तार करें. हैशटैगएसएसआर के दोषियों को गिरफ्तार करो."

My God!! Listening to news like this breaks my heart a million times…what all they did with my brother. Please, please arrest them!! #ArrestCulpritsOfSSR pic.twitter.com/2fdU0n3lyj

— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 29, 2020