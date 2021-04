Kunal Kamra and parents test Covid positive- स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और उनके माता-पिता कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं. कुणाल इस वक्त अपने घर पर क्वारंटाइन हैं, जबकि उनके माता-पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कामरा ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, “मेरे माता-पिता कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - Katrina Kaif Corona Positive: अक्षय कुमार, विक्की कौशल के बाद अब कैटरीना कैफ हुईं कोरोना पॉजिटिव

मैं भी कोविड पॉजिटिव हूं और घर में करंटाइन पर हूं. मैंने अपने संपर्क में आए लोगों से बात की है. अपने परिवार संग मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा. कृपया दूसरी को गंभीरता से लें और खूब सावधानी बरतें."

My parents are Covid positive & they're in a hospital near by. I'm Covid positive quarantined at home. I've spoken to everyone who I was in contact with. Me and my family will be fine soon. Please take the second wave very seriously & be super careful ✌🏽✌🏽✌🏽

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) April 6, 2021