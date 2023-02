Sidharth-Kiara Wedding : शादी के बंधन में बंधे स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, सामने आईं पहली तस्वीरें

Sidharth Malhotra And Kiara Advani : बॉलीवुड के स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक दूजे के हो गए. ‘शमशेरा’ से शुरू हुई ये लव स्टोरी जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में अपने मुकाम पर मंगलवार को पहुंची. 7 फरवरी को कियारा और सिद्धार्थ ने सूर्यगढ़ पैलेस में सात फेरे लिए और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहने की कसमें खाईं. सोशल मीडिया पर ये खबर आती ही कपल को हर तरफ से बधाई संदेश और शुभकामनाएं मिल रही हैं. शादी के जोड़े में कियारा बला की खूबसूरत लग रही थीं, वहीं दूल्हे राजा सिद्धार्थ मल्होत्रा भी कहर ढा रहे थे. कपल ने खुद ही शादी की तस्वीरों को फैंस के साथ शेयर किया है.

“Ab humari permanent booking hogayi hai” We seek your blessings and love on our journey ahead ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/VBEKORw8Gz — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) February 7, 2023