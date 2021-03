Star Plus serial Aapki Nazron Ne Samjha actress Richa Rathore was nervous while shooting Vijendra Kumeria tv news and gossip-स्टार प्लस पर आने वाले नए फिक्शन शो ‘आपकी नजरों ने समझा’ के जरिए प्रतिभाशाली अभिनेत्री ऋचा राठौर स्टार प्लस पर शुरू हो रही अपनी इस जर्नी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. इतना ही नहीं ऋचा इस शो में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगी. यह एक आज के जमाने की आकांक्षावादी (आशावादी) लड़की नंदिनी की कहानी है, जो अपने जीवन की सभी बाधाओं से गुजरते हुए दर्श नाम के एक नेत्रहीन व्यक्ति में अपने प्रिंस चार्मिंग को खोजती है. Also Read - Sunny Leone Marriage Offer:दूसरी शादी की तैयारी में है सनी लियोनी! ढूंढ रही हैं दूल्हा बोलीं-Marry Me

अभिनेत्री धारावाहिक की शूटिंग से पहले नर्वस होने के बारे में बताया. नंदिनी का किरदार निभाने वाली ऋचा राठौर ने कहा, "मुझे हमेशा से यह डर था कि मैं भीड़ के सामने शूटिंग करते वक्त नर्वस हो जाउंगी, लेकिन गुजरात के द्वारका शहर में शूटिंग के दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि मैं लोगों के बीच अभिनय करते समय खुद को सबसे सहज महसूस कर रही हूं. यह अजीब है, लेकिन वहां की भीड़ ने मुझे एक अलग तरह की ऊर्जा और आत्मविश्वास दिया, जिससे मुझे बेहतर परफॉर्म करने में मदद मिली.

उन्होंने शो में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, “इस शो में नंदिनी एक गुजराती लड़की का किरदार है, जो एक छोटे से गाँव से आती है. वह एक आजाद ख्यालों वाली लड़की है, जो भोली होने के साथ-साथ स्मार्ट भी है और उसके पास लोगों को देने के लिए ढेर सारा प्यार है. इतना ही नहीं वह अपना एक खुद का व्यवसाय करने में भी सक्षम है.”