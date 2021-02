Star Plus upcoming show Aapki Nazron Ne Samjha cast date timings new serial tv news and gossip-अपने कई हिट लॉन्चेस के बाद दर्शकों को लुभाने के लिए स्टार प्लस ने चर्चित प्रोडक्शन हाउस फुल हाउस मीडिया के साथ एक नया फिक्शन शो लाने की तैयारी कर ली है, जिसका शीर्षक है ‘आपकी नजरों ने समझा’. यह अपकमिंग शो दो अलग-अलग लाइफ की कहानी बयां करता है, जिन्हें किस्मत एक दूसरे की ताकत बना देती है. गुजरात में स्थापित, इस शो में विजेंद्र कुमेरिया (दर्श के रूप में) और ऋचा राठौर (नंदिनी के रूप में) मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. एक ओर जहां विजेंद्र अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में बहुमुखी किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत चुके हैं, वहीं ऋचा पहली बार उन्हें मुख्य किरदार में नजर आएंगी. Also Read - Nia Sharma Ravi Dubey Hot Pics: Jamai Raja 2 में निया शर्मा- रवि दुबे ने दिए बोल्ड सीन, एक्ट्रेस बोलीं- कोई फर्क नहीं पड़ता सब...

अभिनेता विजेंद्र कुमेरिया ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं और भाग्यशाली हूं कि इस कठिन समय के बीच मैं अपने नए शो के साथ टेलीविजन पर वापसी कर रहा हूं. यह कहानी कुछ ऐसी है जो लोगों में एक मजबूत और प्रेरक संदेश देने की कोशिश करती है. दर्श का किरदार मेरे द्वारा निभाए गए सबसे मुश्किल किरदारों में से एक है, जो मुझे मेरी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के लिए चुनौती देता है. हमने पिछले महीने, जनवरी में शूटिंग शुरू की थी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं. कुल मिलाकर सीखने के लिहाज से यह एक शानदार अनुभव रहा और मैं इस शो के लॉन्च के लिए बहुत उत्साहित हूं, जिससे मैं एक बार फिर से इस नई यात्रा पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा हूं."

अभिनेत्री ऋचा राठौर ने कहा, “जैसा कि मैंने अपने एक्टिंग करियर के लिए एक नए फेज की शुरूआत की है, मेरे लिए लीड किरदार निभाने के लिए इससे अच्छा ब्रेक नहीं मिल सकता था. यह कहानी वास्तव में दिल को छूने वाली और प्रेरित करने वाली है. यह वास्तव में मेरे सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि यह किरदार कुछ ऐसा है, जिसे मैं हमेशा से करना चाहती थी और इसका हिस्सा बनना चाहती थी. शो में मेरे किरदार को बहुत मजबूत दिखाया गया है और पहली बार मेरे लिए इस तरह के एक शक्तिशाली किरदार को निभाना एक अद्भुत अनुभव है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस शो से खुद को जोड़ पाएंगे और छोटे पर्दे पर शुरू हो रही मेरी इस नई यात्रा पर मुझे तहे दिल से अपनाएंगे.”

स्टार प्लस पर जल्द ही अपने दर्शकों को लुभाने के लिए ‘आपकी नजरों ने समझा’ शो लेकर आ रहा है. इस शो में नारायणी शास्त्री, अभिषेक वर्मा, पंकित ठक्कर, मिलोनी कापड़ी, सौरभ अग्रवाल, पूर्वी व्यास, रेवती लेले और सायना बर्वा जैसे लोकप्रिय कलाकार भी शामिल हैं.