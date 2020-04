नई दिल्ली: पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के चपेट में है. दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख 56 हजार हो गई है. जबकि 42 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इस महामारी ने एक बार फिर सिनेमा जगत पर प्रहार किया है. ‘स्टार वार्स’ एक्टर एंड्रू जैक (Andrew Jack) का मंगलवार को कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया. Also Read - मौलाना साद 28 मार्च को नोटिस मिलने के बाद से गायब, दिल्‍ली पुलिस कर रही तलाश

76 साल की उम्र के जैक ने कुछ दिनों पहले ही ख़ुद को कोरोना पॉजिटिव बताया था और अब उनके मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि जब उनकी मौत हुई तब वो ब्रिटेन में थे.

इस दुःखद ख़बर को एंड्रू जैक की पत्नी गैब्रिएल रोजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. गैब्रिएल नेएंड्रू की एक तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, 'हमने आज एक आदमी को खो दिया. एंड्रयू जैक को 2 दिन पहले कोरोना वायरस का पता चला था. उसे कोई दर्द नहीं था, और वह यह जानकर शांति से चले गए कि उनका परिवार उनके साथ था.'

We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all ‘with’ him.

Take care out there, lovers x@RealHughJackman @chrishemsworth @RobertDowneyJr pic.twitter.com/fm5LevA8n2

— Gabrielle Rogers (@GabrielleRoger1) March 31, 2020